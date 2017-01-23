27 января в Пскове пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая годовщине освобождения Ленинграда от блокады

09:51, 23 января 2017, ПАИ

27 января в Пскове пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Акцию проводят региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден» и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке Управления культуры администрации Пскова. Акция пройдёт уже во второй раз и в этом году станет более масштабной, объединив три интерактивные площадки.

Первая из них будет расположена на пересечении улицы Пушкина и улицы Ленина и будет работать с 13:00 до 19:00. На этой площадке у псковичей будет возможность поближе познакомиться с военной прессой времён Великой Отечественной войны, погрузиться в атмосферу улиц блокадного Ленинграда, побывать в пункте выдачи хлеба, приготовленного по оригинальному рецепту, и попробовать «знаменитые 125 граммов». Кроме этого, в течение дня здесь будет транслироваться хроника военных лет.

Координацию второй площадки взял на себя Псковский музей-заповедник. Центром действия станет музей-квартира Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, дом 14, квартира 74). Здесь всего на один день откроется выставка под названием «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы», на которой будут представлены мемориальные предметы, принадлежащие блокадникам, в том числе Аршакуни и Спегальскому. Посетители выставки узнают, какой была жизнь супругов в осаждённом городе и какими знаками отличия они были награждены. На выставке будет возможность познакомиться с графической серией рисунков-реконструкций «По Пскову XVII века», которую Спегальский выполнил в самую суровую зиму блокады 1941-1942 годов. Выставка работать будет с 11:00 до 18:00.

Кураторами третьей площадки выступят Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Профсоюзная, дом 2), которая и будет являться местом проведения мероприятий акции с 14:30. Программа площадки будет очень насыщенной и интересной. У псковичей появится возможность посмотреть фильм детской мультимедиа M-ART и Санкт-Петербургского центра творческого развития и гуманитарного образования «На Васильевском»: «Услышь меня…» Сюжет фильма основан на дневниках врача Клавдии Наумовны, составленных из писем 16-летнему сыну. Через весь дневник, наполненный любовью к сыну, рефреном проходят строчки, способные непременно пробудить ответные чувства в зрителе: «Только бы выжить и тебя, родной, повидать!» Кроме фильма, в библиотеке пройдёт презентация коллекции документов военного времени. В отделе гуманитарной литературы откроется выставка: «Детская книга войны. Дневники 1941-1945».

Акция проводится за счет средств областного бюджета, выделенных в виде субсидии администрацией Псковской области.