Свыше 16 тысяч кубометров мусора вывезли с несанкционированных свалок в Пскове в 2016 году

11:55, 23 января 2017, ПАИ

Свыше 16 тысяч кубометров мусора вывезли при ликвидации несанкционированных свалок в Пскове в 2016 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Управлении городского хозяйства администрации города отметили, что эта цифра сравнима с показателями 2015 года. По-прежнему, наиболее проблемными по образованию несанкционированных свалок являются территории частного сектора. «Для некоторых псковичей, проживающих в домах, к сожалению, не является правилом заключение договоров на вывоз мусора со специализированными компаниями или самовывоз бытовых отходов. С такими гражданами проводится разъяснительная работа, применяются меры административного воздействия», - рассказали в УГХ.

Наиболее часто в 2016 году коммунальщикам приходилось ликвидировать несанкционированные свалки на улице Инженерной, 82, Льнокомбинате и улице Госпитальной, 10.