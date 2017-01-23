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Общество

Свыше 16 тысяч кубометров мусора вывезли с несанкционированных свалок в Пскове в 2016 году

Свыше 16 тысяч кубометров мусора вывезли при ликвидации несанкционированных свалок в Пскове в 2016 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Управлении городского хозяйства администрации города отметили, что эта цифра сравнима с показателями 2015 года. По-прежнему, наиболее проблемными по образованию несанкционированных свалок являются территории частного сектора. «Для некоторых псковичей, проживающих в домах, к сожалению, не является правилом заключение договоров на вывоз мусора со специализированными компаниями или самовывоз бытовых отходов. С такими гражданами проводится разъяснительная работа, применяются меры административного воздействия», - рассказали в УГХ.

Наиболее часто в 2016 году коммунальщикам приходилось ликвидировать несанкционированные свалки на улице Инженерной, 82, Льнокомбинате и улице Госпитальной, 10.

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