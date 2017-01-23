Мошенники под именем зоозащитников рассылают сообщения псковичам

09:35, 23 января 2017, ПАИ

Зоозащитная организация АНЗО «Шанс» предупреждает псковичей о мошенниках, которые действуют от их имени.

«Нам сообщили, что в социальных сетях появились мошенники, которые рассылают сообщения о смене реквизитов нашей карты для сбора помощи животным. Это не так. Реквизиты мы не меняли», - заявили Псковскому агентству информации в «Шансе».

Зоозащитники просят псковичей не поддаваться на уловки мошенников и обращают внимание на то, что подобной рассылкой в личные сообщения не занимаются.

Достоверную информацию о реквизитах организации и о необходимой помощи можно получить только в официальных сообществах «Шанса» в социальных сетях.