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Общество

Российские десантники получат в пользование «истребителя танков»

Испытания новейшей самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ-1» для воздушно-десантных войск (ВДВ) перешли в завершающую стадию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне, экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова.

Ожидается, что «Спрут-СДМ-1» -  модернизированный «истребитель танков» начнёт поступать на вооружение десантников уже в этом году.  Владимир Шаманов отметил, что «Спрут» - перспективная машина, которая будет востребована.

«Спрут-СДМ-1» сменит самоходную пушку предыдущей модификации - «Спрут-СД». Эксперты считают, что «Спрут-СДМ-1» не имеет зарубежных аналогов.

Основное вооружение - 125-мм пушка 2А75М высокой баллистики, способна вести огонь бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, а также управляемыми ракетами. В перспективе будет обеспечен дистанционный подрыв на траектории осколочно-фугасных снарядов. По огневой мощи «Спрут-СДМ-1» соответствует уровню основного российского танка Т-90.

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