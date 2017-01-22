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В Псковском, Себежском и Пустошкинском районах поймали нетрезвых водителей-рецидивистов

В Псковском, Себежском и Пустошкинском районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 22 января на дороге Родина – Наволок в Псковском районе 41-летний мужчина управлял  автомобилем «Фольксваген» в состоянии алкогольного опьянения. В Пустошке 20 января на улице Пионерской полицейские остановили «Ауди», за рулем иномарки оказался 33-летний местный житель в нетрезвом состоянии. В Себежском районе по дороге Идрица - Сутоки на ВАЗ-2121 двигался нетрезвый 45-летний гражданин. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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