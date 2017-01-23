Библиотечная система Пскова запустила новый проект «Писатель рекомендует!»

11:22, 23 января 2017, ПАИ

Библиотеки Централизованной библиотечной системы Пскова запустили новый проект «Писатель рекомендует!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЦБС.

«Каждый месяц один из современных детских авторов составляет список из нескольких новых книг для детей и подростков и рассказывает, почему нужно прочесть именно их, чем они могут зацепить читателя, тем самым показывая, что литература может быть очень интересной, увлекательной и познавательной», - пояснили суть акции её организаторы.

Рекомендации известных российских писателей, активно участвующих в литературном процессе и следящих за ним, будут представлены на детском интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому».

«Нам кажется, что такие советы от признанного мастера пера будут интересны нашим читателям и всем, кто неравнодушен к современному детскому и подростковому чтению!», - отметили организаторы.

Первыми для январской страницы сайта представили свои рекомендации Елена Усачева - писательница, автор более 40 книг для подростков, журналист, сценарист, в 2016 году была почётным гостем Недели детской книги в Пскове, и Анна Никольская, детский писатель, обладатель золотой медали имени Сергея Михалкова, лауреат премии имени В. Крапивина, «Книжной премии Рунета», «Книга года: выбирают дети».

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