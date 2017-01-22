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За прошедшие выходные в Псковской области произошли три ДТП с пострадавшими

21 и 22 января на территории Псковской области зарегистрировали 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В субботу в 11:40 Пскове у дома №33 по улице Коммунальной водитель неустановленного автомобиля сбил 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП. Пешеход самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, госпитализация не потребовалась.

В 16:30 в Псковском районе на 12-м километре дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры 52-летний водитель ВАЗ-11113 в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Джип Компас». Водителя ВАЗа доставили в больницу.

В воскресенье в 1:50 в Пскове у дома № 31 по улице Труда 24-летний водитель «Шевроле Каптива», находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. Автомобилист получил незначительные травмы.

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