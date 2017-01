Хакеры через твиттер The New Yourk Times сообщили о нападении России на США

11:26, 23 января 2017, ПАИ

Хакеры через взломанный Твиттер The New York Times сообщили о нападении России на США. Об этом сообщает издание The Hill.

В одном из аккаунтов The New York Times в Твиттере появилось сообщение о том, что Москва приняла решение нанести ракетный удар по США. При этом в фейковой (ненастоящей) новости в качестве источника назвали некое заявление Владимира Путина.

Позднее выяснилось, что аккаунт американского издания взломали. Сообщение вскоре удалили.

Отмечается, что оставить сообщение могли хакеры из команды OurMine, которая ранее через Твиттер распространяла слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс, а также могла быть причастна к взлому аккаунтов Marvel, Netflix и Sony Music Global.