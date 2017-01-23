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Общество

Сегодня в 14:00 гостем ПАИ-live станет путешественник-экстремал, прошедший пешком вокруг света

Сегодня, 23 января, в 14:00, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live  станет спортсмен-экстремал Сергей Лукьянов.

1 апреля 2015 года путешественник вышел из Санкт-Петербурга, чтобы пешком, делая исключение только для перелета через океан, дойти до столицы летних олимпийских Игр Рио-де-Жанейро.

Обратно Сергей Лукьянов тоже добирается «своим ходом». На 653 день пути, преодолев пешком 23 тысячи километров, он пришел в Псков. И свое первое интервью перед финальным марш-броском до Санкт-Петербурга путешественник даст в редакции ПАИ.

Свои вопросы Сергею Лукьянову можно оставлять на странице  ПАИ-live.

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