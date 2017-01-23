Начался ПАИ-live с путешественником Сергеем Лукьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Гостем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня стал спортсмен-экстремал Сергей Лукьянов.
1 апреля 2015 года он вышел из Санкт-Петербурга, чтобы пешком, делая исключение только для перелета через океан, дойти до столицы летних олимпийских Игр Рио-де-Жанейро. Обратно Лукьянов тоже добирается «своим ходом». На 653 день пути, преодолев пешком 23 тысячи километров, он пришел в Псков. И свое первое интервью перед финальным марш-броском до Санкт-Петербурга путешественник дает в редакции ПАИ.
Вопросы Сергею Лукьянову можно оставлять на странице ПАИ-live.