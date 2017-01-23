В 2016 году нарушителей земельного законодательства в Псковской и Тверской областях оштрафовали на 68 миллионов

11:38, 23 января 2017, ПАИ

В 2016 году специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям оштрафовали нарушителей земельного законодательства на 68,39 млн рублей, в том числе по вступившим в законную силу постановлениям - 46,35 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, за год взыскали 18,62 млн рублей, что составляет 40,17% от вступивших в законную силу постановлений.

Всего на территории двух регионов проконтролировали 269,68 тыс. га земель сельхозназначения (в 2015 году - 191,16 тыс. га). Нарушения выявили на площади 36,72 тыс. га, что составляет 13,61% от общей площади обследованных земель. По результатам проведенной работы сотрудники Россельхознадзора составили 1 тыс. 356 протоколов о правонарушениях, вынесли 1 тыс. 183 постановления о привлечении к административной ответственности.

За прошедший год специалисты Россельхознадзора провели 1 тыс. 598 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований земельного законодательства Российской Федерации, в том числе 119 плановых проверок, 576 внеплановых проверок, 131 административное расследование, 473 административных обследования объектов земельных отношений и 134 рейдовых осмотра.

Также продолжается работа по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот - в 2016 году выдали 1 тыс. 12 предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства. В результате исполнения ранее выданных предписаний в сельхозоборот вовлекли 3,76 тыс. га земель (10,2% от площади проконтролированных земель).