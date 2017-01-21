LG и Samsung прекращают выпуск ТВ с функцией 3D

10:42, 23 января 2017, ПАИ

Мировые производители телевизоров и бытовой техники LG и Samsung сообщили о прекращении выпуска телевизоров с функцией 3D. Об этом сообщает издание Geek Times.

Одной из первых об этом сообщила корпорация Samsung. Ее представители заявили, что для 3D выпускается очень мало контента, поэтому пользователи не могут в полной мере насладиться заложенными в телевизорах возможностями.

Кроме того, в начале этого года о значительном снижении уровня продаж 3D телевизоров заявили и другие компании. В частности, такое заявление сделала компания LG. По словам ее представителей, по этой причине доля производства 3D телевизоров была снижена с 40% до 20%.

«Исследования в сфере покупательского спроса показали, что эта функция вовсе не один из главных критериев для пользователей, которые хотят купить такой ТВ. Более того, процент покупок таких устройств исчезающе мал. Мы решили прекратить производство 3D телевизоров в 2017 году, для того, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на HDR, гораздо более универсальной технологии», - сообщил представитель LG Тим Алесси.