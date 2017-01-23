Очерк инспектора Себежской таможни вошел в число лучших на литературном конкурсе в честь 25-летия ФТС

11:28, 23 января 2017, ПАИ

Очерк о Себеже и Себежской таможне вошел в число лучших на литературном конкурсе в честь 25-летия Федеральной таможенной службы России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Себежской таможни, конкурс «О таможне с любовью…» стал одним из завершающих мероприятий программы празднования юбилея ФТС. В нём приняли участие более 120 человек, в том числе пять должностных лиц Себежской таможни.

В состав жюри конкурса вошли профессиональные писатели и члены Союза писателей России – Сергей Литвинов, Александр Нефедов, Андрей Котяев, главный редактор журнала «Таможня» Николай Модестов; представитель руководства Русской православной церкви, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами – протоиерей Сергий Привалов; ведущий эксперт музейного дела таможенных органов России Галина Луговая, искусствовед и член экспертного совета при Комитете по делам культуры Государственной Думы РФ Игорь Чиндин. Возглавила жюри литературного конкурса заместитель руководителя ФТС России Татьяна Голендеева.

Жюри утвердило победителей по 18 номинациям, среди которых оказался главный государственный таможенный инспектор Себежской таможни Юрий Алексеев. В номинации «Лучший очерк» он представил рассказы «О Себеже и Себежской таможне с любовью», «Почетный гражданин города Себежа» и занял второе место.

«В своем очерке «О Себеже и Себежской таможне с любовью» Юрий Алексеев постарался отразить вехи легендарной истории и неповторимую красоту города Себежа, ставшего ему за 20 лет жизни родным, а также знаменательные страницы становления и развития Себежской таможни», - рассказали в пресс-службе таможни. Автор попытался на основе материалов Российского государственного архива древних актов, Великолукского архива, исследований Г. Трофимовой, С. Закревской, воспоминаний первых начальников Себежской таможни И. Скобелева, В. Солдатенкова раскрыть неповторимость края, развития таможенного дела на Себежской земле.

В 2004 году работы Юрия Алексеева признавались лучшими на литературном конкурсе в Государственном таможенном комитете России, в 2013 и 2015 годах - в Северо-Западном таможенном управлении. Теперь в планах у лауреата - освещение истории военного гарнизона Себеж-5, исследования постсоветской истории Себежа.

Согласно положению конкурса «О таможне с любовью…» очерки сотрудника Себежской таможни будут включены в отдельный сборник историко-литературного альманаха «Таможенная летопись».