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Культура

29 января псковичей от 8 до 21 года ждут на кастинге в новый проект театральной мастерской «Гвозди» (ВИДЕО)

Театральная мастерская «Гвозди» объявляет кастинг в новый проект. Набор производится в старшую и среднюю группы мастерской. Участие в нём могут принять все желающие в возрасте от 8 лет до 21 года. Кастинг пройдет 29 января в медиахолле Театрально-концертной дирекции, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Те, кто успешно справятся с кастингом, исполнят одну из ролей в спектакле «Здравствуй, левая нога». Премьера постановки состоится уже этой весной на сцене Псковского академического театра драмы. Работа будет представлена в рамках театральной программы фестиваля «Другое искусство».

В кастинге в среднюю группу могут принять участие ребята в возрасте от восьми лет. Отборочный тур пройдет также 29 января. Актеры этой группы покажут весной спектакль про шпионов.

Подробности и запись на кастинг по телефону: 8 (911)-395-77-63.

Руководители проекта – режиссер, педагог по актерскому мастерству, актриса Евгения Львова, и актер труппы Псковского академического театра драмы, педагог по актерскому мастерству, музыкант Денис Золотарев.

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