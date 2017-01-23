Россияне отметили снижение роста цен на основные товары

12:06, 23 января 2017, ПАИ

Россияне отметили существенное снижение роста цен на основные категории товаров. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом заметная часть респондентов ощутила подорожание ряда категорий товаров и услуг в декабре прошлого года. Они сообщили о росте цен на мясо и мясопродукты, овощи и фрукты.

Около половины опрошенных заметили рост цен на хлеб, крупы и макароны.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 федеральных округов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Также компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость темы «повышение цен» в российских СМИ. В ТОП-10 рейтинга вошли продукты питания (41 826 упоминаний), бензин (16 673), недвижимость (15 297), автомобили (7 823), проезд в транспорте (6 293), медицинские препараты (6 786), оплата ЖКХ (3 893), алкогольные напитки (3 407), одежда и обувь (2 231), а также бытовая техника и электроника (2 162). Самыми обсуждаемыми продуктами в контексте «повышение цен» стали овощи (10 623), мясо (7 868) и масло (6 133).