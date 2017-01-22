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Полицейские задержали судимого мужчину, который ограбил великолучанку в подъезде

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в  грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 19 января в подъезде дома по улице Дьяконова неизвестный мужчина отобрал у женщины сумку с деньгами и вещами, после чего скрылся. Причиненный ущерб превысил 30 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали, им оказался безработный горожанин 1968 года рождения. Часть похищенного изъяли. Проводится  расследование.

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