В Пскове ищут главврача для противотуберкулезного диспансера

12:19, 23 января 2017, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации объявил конкурс на замещение вакантной должности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер», расположенного в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона.

К претендентам на этот пост предъявляются такие квалификационные требования, как наличие высшего медицинского образования по специальности «лечебное дело», «педиатрия», действующего сертификата по специальности «фтизиатрия» и стажа работы по ней не менее 3 лет.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию — 21 день. Они принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:30 по адресу: Псков, улица Некрасова, 23, Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации, отдел кадров, кабинет № 283.

Конкурс проводится в форме тестовых испытаний (письменно) и собеседования с претендентами. Победителя определит конкурсная комиссия.