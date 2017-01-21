Новый логистический комплекс в Санкт-Петербурге будет обслуживать псковские аптеки
Новый логистический комплекс в Санкт-Петербурге будет обслуживать псковские аптеки, сообщает РИА Недвижимость.
Логистический комплекс обслуживает 2 тысячи аптек и 10 миллионов граждан из шести регионов — Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская области и Карелия.
На складе осуществляется сборка заказов из российской интернет-аптеки internet-apteka.ru, количество наименований лекарств в которой в результате открытия комплекса возросло до 16 тысяч единиц. В настоящее время в логистическом комплексе создано 230 рабочих мест, их число к 2020 году вырастет до 450.