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Общество

Мокрый снег и низкое давление ожидаются в Псковской области 24 января

24 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от  -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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