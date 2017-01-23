Мокрый снег и низкое давление ожидаются в Псковской области 24 января

17:59, 23 января 2017, ПАИ

24 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.