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Общество

Квартиры и дома со скидкой до 300 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе

Центр недвижимости «Авентин-Псков» подготовил новые выгодные предложения для покупки домов и квартир со скидкой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, на 50 тысяч рублей подешевела однокомнатная квартира новой планировки на Запсковье. Теперь жилье на Новоселов, 46 можно купить за 1 млн 250 тысяч рублей.

Двухкомнатная квартира на Окольной, 1 с учётом скидки обойдется в 1 млн 670 тысяч рублей, раньше её продавали за 1 млн 750 тысяч рублей.

 

Дом с мансардой на 4-м переулке Псковстроя можно приобрести за 3 млн рублей, скидка составляет 300 тысяч рублей.

На 250 тысяч рублей подешевел дом площадью 100 кв. м. на участке 15 соток, который расположен в Порховском районе в деревне Осечище. Продавец хочет получить за него всего 750 тысяч рублей.  

Также на продажу выставлены новые объекты:

1. Просторная трехкомнатная квартира площадью 73 кв. м. на Завеличье - Рижский проспект, 81.

2. Четырехкомнатная квартира площадью 96 кв. м. с хорошим качественным ремонтом на Завеличье – Шестака, 28.

3. Дача в СНТ «Ручеек» в 10 км от города, с круглогодичным подъездом.

4. Однокомнатная квартира новой планировки в хорошем состоянии с двойным балконом на Завеличье - Юбилейная, 48.

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