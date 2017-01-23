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Общество

Председатель Молодёжного парламента: В центре Пскова неуместны долговременные политические акции

Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Денис Матвеев считает, что в центре Пскова неуместны долговременные политические или общественные акции. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

На фото: Денис Матвеев

По мнению Дениса Матвеева, у псковичей и гостей города должна быть возможность беспрепятственно насладиться красотой Пскова. «Когда в центре города, который, между прочим, входит в топ-10 туристических маршрутов страны, стоят баннеры и плакаты, которые совсем его не украшают, на мой взгляд, это неправильно», - отметил он.

«Мой друг приезжал в Псков из-за границы и был удивлён тем, что творилось у памятника Ольге на Октябрьской площади, - добавил Денис Матвеев. - Думаю, решение о переносе «гайд-парка» на Четыре угла было правильным».

Председатель Молодёжного парламента подчеркнул, для действительно активного гражданина неважно место проведения акции. «Он в любом случае придёт и поддержит её, а доставлять неудобства всем жителям города и туристам - неправильно. Ведь невозможно ни сфотографироваться, ни подойти к памятнику», - заключил он.

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