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Общество

Бронзовый призёр кубка Мира по дзюдо Сергей Фомин дал мастер-класс в Пскове

Сегодня, 23 января, в Пскове мастер-класс подросткам дал бронзовый призёр кубка Мира и чемпион шестых европейских игр по дзюдо среди полицейских Сергей Фомин. Об этом сообщается на сайте ГТРК Псков.

Сергей Фомин - сотрудник полиции. Единоборствами занимается с семи лет.  

«Вообще единоборства воспитывают те черты характера, которые присущи мужчине, дисциплинируют, в первую очередь, когда появляется интерес, как говорят, что аппетит приходит во время еды, также и здесь. Большая работа педагога, а станет он профессиональным спортсменом или нет, это уже момент сложный, но если у него есть интерес к этому виду спорта, то он просто будет развиваться, как личность, и физически, и умственно», - отметил Сергей Фомин.

Один из участников мастер-класса  Даниил Васильев отметил, что сегодняшний гость показал много новых приёмов, которые дети, занимающиеся в секции дзюдо, ещё не проходили.  «У нас скоро соревнования по дзюдо, по джиу-джитсу, и можно тоже эти приемы использовать и дальше продолжать заниматься. Честно, очень понравилось», - отметил начинающий спортсмен.

Встречи ребят с именитыми спортсменами по инициативе общественного Совета УМВД России по Псковской области проходят регулярно. Как рассказал заместитель председателя общественного совета УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев, в будущем планируются и встречи с чемпионом Европы и Мира по боксу Артуром Акавовым», - добавил Андрей Афанасьев.

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