В Великих Луках мужчина ударил ножом посетителя бара и попытался скрыться

12:17, 23 января 2017, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на посетителя бара на улице Стадионной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, 20 января наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в баре. Наряд прибыл на место происшествия через три минуты.

Директор бара пояснил, что неизвестный гражданин нанес несколько ударов ножом 67-летнену мужчине и скрылся.

При отработке района в одном из дворов на проспекте Ленина сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали 28-летнего мужчину, по приметам, сходными с теми, на которые указали очевидцы.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции.