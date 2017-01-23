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Общество

Наталья Никифорова: Кампания с баннерами у памятников Пскова не очень умная и чрезмерно навязчивая

Председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова считает политическую кампанию у памятников Пскова «не очень умной и чрезмерно навязчивой». Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«У нас в Пскове не так много памятников, а они уже больше месяца загорожены баннерами, поэтому я считаю правильным решение о переносе площадки для общественно-публичных мероприятий с Октябрьской площади на Четыре угла», - подчеркнула Наталья Никифорова.

По её словам, члены регионального отделения Союза женщин России, и других общественных организаций обсуждают сложившуюся ситуацию. «Могу сказать, что людям не нравятся эти ядовито-жёлтые полотнища, которые загораживают панорамный вид. Фактически пространство закрыто и для фотографий, и для взгляда. Думаю, активистам этой партии стоит более уважительно относиться и к истории, и к подаренным скульптурам, и к горожанам. Мы уже поняли их позицию. Её мы видим каждый день. Надо учиться бороться в других плоскостях. Например, переходить в юридическое поле или выступать в Псковском областном Собрании. Считаю кампанию, которая проходит сейчас, не очень умной и чрезмерно навязчивой. Мы уважаем мнение всех партий, но надо и меру знать», - сказала Наталья Никифорова.

По её мнению, предложенное место на Четырёх углах «довольно уютное и компактное» и соответствует формату гайд-парка, когда люди могут не только слушать, но и общаться.

«Вот к нам в город приезжают гости. У всех один вопрос: «Что у вас происходит?» Нам надо бы гордиться не скандалами, а историческими местами. Ведь люди приезжают, чтобы посмотреть на наши памятники, а не на баннеры», - подытожила Наталья Никифорова.

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