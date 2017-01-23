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Общество

В Псковской областной библиотеке пройдет встреча к Дню памяти жертв Холокоста

26 января года в 15:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится мемориальная беседа-реквием, посвященная Дню памяти жертв Холокоста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Встреча пройдет в рамках проекта «Псковский Клуб национальностей» Международного библиотечного центра.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников нацистского концлагеря в Освенциме.

На встрече пойдет разговор о голландской девочке Анне Франк и ее книге «Убежище. Дневник в письмах», написанной в 1947 году, об отражению материалов дневника в киноискусстве. В 2017 году исполняется 70 лет со дня первой публикации «Дневника в письмах». Эта книга стала одним из наиболее известных и впечатляющих документов о Холокосте.

«В дневнике Анны Франк не описываются «ужасы войны» и нацизма. Его сила – именно в этой тихой подлинности. Девочка описывает, как шелестит каштан – единственное дерево, которое было видно из подвального окна. Читатели дневника становятся свидетелями ссор обитателей убежища, болезненной неприязни молодой девушки к матери и ее надрывной любви к отцу, простых желаний Анны Франк пойти в магазин и купить «летние и зимние блузки», «школьные и нарядные туфли», шерсть для нового шарфа, чтобы потом отправиться в нем на замерзший канал, чтобы покататься на коньках с кузеном Берндом: «Мы были бы такой красивой парой», - отметили организаторы.

Дневник отредактировал для печати единственный уцелевший член семьи – отец Отт Франк – и издан в 1947 году. Сегодня дневник Анны Франк можно найти в нескольких вариантах. Сокращенная версия Отто Франка переработана и представлена немецким издательством «Фишер» (Fischer) в 1955 году. Полная «академическая» версия вышла в начале 1990-х годов.

Вход свободный. Телефон для справок 72-28-63.

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