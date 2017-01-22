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Житель Пустошкинского района, пытавшийся ограбить «Магнит», отправится на обязательные работы

Житель Пустошкинского района, пытавшийся ограбить «Магнит», отправится на обязательные работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В ноябре прошлого года 35-летний пьяный мужчина попытался покинуть магазин с тележкой, наполненной продуктами. На требование продавца оплатить товар злоумышленник не отреагировал. У выхода мужчину задержали сотрудники полиции.

Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок в 240 часов.

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