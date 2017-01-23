Артист псковского театра выпустил третью серию видео-блога о жизни провинциального актёра

17:39, 23 января 2017, ПАИ

Актер Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина Камиль Иблеев выложил третью серию своего видео-блога. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

В третьем выпуске видео-блога «о жизни одного провинциального актера» Камиль Иблеев отправился в Москву на встречу к своему другу - молодому, но уже известному российскому актеру Павлу Чинареву («Тряпичный союз», «Garpastum», «Маршрут построен»). Вместе они беседуют о жизни актеров, о вопросе поступления в театральные вузы и качестве образования там.

Также в третьем выпуске блога можно увидеть, как сотрудник пушкинского театра Дмитрий Волхонов «накручивает» добрые и злые комментарии на одном из новостных сайтов Пскова.

Напомним, Камиль Иблеев - актер псковского драмтеатра, победитель фестиваля авторского кино «Киномания-2016», начал вести свой блог в декабре прошлого года. Первая серия вышла 25 декабря. В своих видео автор старается запечатлеть простую закулисную жизнь театра и его актеров, встречи и разговоры с известными и неизвестными, интересными людьми.

Следить за жизнью Камиля Иблеева можно на канале в YouTube, либо на официальной странице проекта во ВКонтакте.