23 тысячи километров прошёл Сергей Лукьянов перед тем, как оказаться в Пскове

14:28, 23 января 2017, ПАИ

23 тысячи километров прошёл спортсмен-экстремал Сергей Лукьянов перед тем, как оказаться в Пскове. Это расстояние он преодолел за год и 10 месяцев. Об этом он сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Напомним, спортсмен 1 апреля 2015 года вышел из Санкт-Петербурга, чтобы пешком, делая исключение только для перелета через океан, дойти до столицы летних олимпийских Игр Рио-де-Жанейро. Сейчас он движется к месту финиша – в Санкт-Петербург.

«Я иду для себя. Но, наверное, это мировой рекорд по быстроте передвижения», - отметил Сергей Лукьянов и добавил, что лично со всеми поклонниками ему не хватает времени общаться. В этом ему помогают другие люди. Он также рассказал, что спички с собой не берёт и костры не разводит из соображений безопасности. Палатку Сергей Лукьянов тоже оставил дома, чтобы быть менее заметным для грабителей.

«Это мой образ жизни, мне это нравится. Это моё счастье», - пояснил он цель путешествия и добавил, что близкие восприняли его затею с пониманием.

По его словам, марафоны, в которых он раньше участвовал, – «детская забава» по сравнению с кругосветным путешествием.