Сергей Лукьянов: Каждый может путешествовать, выбрав оптимальный способ передвижения

15:18, 23 января 2017, ПАИ

Спортсмен-экстремал Сергей Лукьянов, который прошел 23 тысячи километров за год и 10 месяцев, считает, что каждый человек может путешествовать, выбрав оптимальный способ передвижения. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 января. «Любому человеку реально совершить переход, например, продать машину и потратить эти деньги на путешествие», - Сергей Лукьянов

Путешественник отметил, что пример заразителен, и он сломал барьер для простых людей. «У каждого есть свои возможности. Все реально, только нужно выбрать для себя, что ты можешь», - пояснил он. Однако, по мнению Сергея Лукьянова, путешествовать лучше с применением физической силы, например, на велосипеде, а не на автомобиле. «Самое сложное - выйти из дома. Нужно понять, что ты выходишь на два года, ты будешь один», - считает Сергей Лукьянов.

«Это кусок моей жизни, я считаю, уже интересной. Я горд собой, что прошел вокруг земли, это счастье для меня», - добавил путешественник. Он также сказал, что не остановится на достигнутом и будет использовать накопленный «лет на 100» опыт.