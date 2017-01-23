Вокзал Пскова вошёл в список самых необычных в России

16:06, 23 января 2017, ПАИ

Вокзал Пскова вошёл в список самых необычных в России. Рейтинг по заказу Lenta.ru составил туристический сервис Туту.ru.

В перечень самых интересных также включены Белорусский вокзал Москвы, Витебский вокзал в Санкт-Петербурге, вокзал Старого Оскола, Слюдянки, Казани, Владивостока, Сургута, Самары, Екатеринбурга, Тынды, Сочи и Адлера.

Первый поезд псковский железнодорожный вокзал принял в 1859 году. Через него проходили поезда в Варшаву, Ригу и другие европейские города. Согласно первоначальному проекту оба фасада были без окон, имелись лишь дверные проемы общим числом 76. У псковского вокзала есть близнецы — по этому же проекту построены вокзалы Владимира, Вильнюса и Даугавпилса.

Издание также отмечает, что именно на вокзале Пскова произошло важное историческое событие, о котором напоминает памятная доска на здании: «2 (15) марта 1917 года в 15 часов 05 минут в салон-вагоне царского поезда на станции Псков император Николай II отрекся от престола Государства Российского». На площади у вокзала построена часовня в честь последнего российского самодержца.