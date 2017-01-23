Спортсмен-экстремал Сергей Лукьянов: В каждой стране свое понимание счастья

14:37, 23 января 2017, ПАИ

В каждой стране свое понимание счастья, заявил спортсмен-экстремал Сергей Лукьянов в прямом эфире проекта ПАИ-live. Перед тем как оказаться в Пскове он прошел 23 км, это расстояние путешественник преодолел за год и 10 месяцев.

«Самый лучший кусок – Казань, Уфа, колоссальная разница с общей Россией, люди приветливые, получше там живут. Радует, что все национальности приветствуются, никто никого не ущемляет», - сказал собеседник издания.

В целом, жизнь в регионах РФ он назвал «слабенькой». «Отходишь километров на 100 от Москвы или Петербурга - и началось безденежье», - поделился впечатлениями Сергей Лукьянов.

Также он вспомнил о воем пребывании в Китае. «Все очень прилично, все понимают, не понравилось только, что все китайцы курят, даже в бане, в парилке, они этим гордятся, такая культура. Поразил Китай своей самобытностью, никто их не волнует, у них все своё, они счастливы, рады».

После Китая был Таиланд, Лаос, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Сингапур, а затем перелет в Южную Америку, где на путешественника напали, отобрали деньги и карточку. По словам спортсмена, переходы в разном климате даются ему примерно одинаково. «Бывало, что и в +50 градусов шел», - отметил он.

Кроме того, Сергей Лукьянов рассказал, что «внутри» уже написал книгу о своих приключениях, и не одну. «Надо как-то вытащить и опубликовать», - добавил он.