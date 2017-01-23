В Пскове изменились нормативы на холодную воду и водоотведение

16:09, 23 января 2017, ПАИ

В Пскове изменились нормативы на холодную воду и водоотведение, сообщается на сайте муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». С 1 января также введены нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и нормативы водоотведения в жилых домах будут рассчитываться в зависимости от той категории, к которой отнесен сам жилой дом (в зависимости от этажности, оснащенности и степени благоустроенности).

Для расчета ресурсов, потребляемых в целях содержания общедомового имущества, жилые дома распределяются по категориям, в зависимости от степени благоустройства дома и наличия ресурсопотребляющего оборудования, а также устройств, включенных в общедомовое имущество. Более подробная информация размещена здесь .

Отмечается, что плата за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды, с 1 января 2017 года относится не к коммунальным, а к жилищным услугам. Соответственно, платить за ОДН теперь нужно не в ресурсоснабжающую организацию, а в управляющую компанию - за исключением домов с непосредственным управлением.