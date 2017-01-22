В Пскове полицейские изъяли у безработного синтетический наркотик

14:43, 23 января 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции изъяли у безработного горожанина синтетический наркотик. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Наркотик стражи порядка обнаружили у безработного, судимого 26-летнего мужчины при проведении оперативно-розыскных мероприятий на улице Труда. У него были две разовых дозы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска по месту жительства у этого псковича были также изъяты наркотические средства и предметы, использованные им для осуществления своей преступной деятельности. В настоящее время он арестован.