1
13:50
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
13:35
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
11:16
Top10 RESTO 2016 Псковской области (ЛОНГРИД)
09:54
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
15:04
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
12:45
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
11:59
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году
Еще новости
Экономика

Псковские специалисты вернули в Белоруссию партию яблок с недействительными документами

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района не пропустили из Белоруссии партию свежих яблок весом более 19 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата, который содержал неполные сведения о грузоотправителе. Партию подкарантинной продукции вернули в Белоруссию.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
21 января 2017
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом 2
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
20 января 2017
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах 5
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
19 января 2017
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров 3
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
18 января 2017
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
18 января 2017
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году
18 января 2017
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году 5
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
17 января 2017
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
17 января 2017
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен 24

Идет загрузка...