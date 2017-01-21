Псковские специалисты вернули в Белоруссию партию яблок с недействительными документами

16:55, 23 января 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района не пропустили из Белоруссии партию свежих яблок весом более 19 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата, который содержал неполные сведения о грузоотправителе. Партию подкарантинной продукции вернули в Белоруссию.