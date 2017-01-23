В Великих Луках прошел чемпионат города по гиревому спорту, посвященный освобождению города от фашистов

16:27, 23 января 2017, ПАИ

21 января на базе Учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта прошел чемпионат города по гиревому спорту, посвященный освобождению Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе местной епархии.

В турнире приняли участие юноши и мужчины. Спортсмены соревновались в толчке гири по длинному циклу.

Приветствуя участников и гостей соревнований, руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Дмитрий Ласкин подчеркнул, что «Церковь поддерживает стремление своих чад вести здоровый образ жизни» и поделился планами о создании спортивно-патриотического отделения.

Победителям состязаний были вручены памятные призы и награды от Великолукской епархии.

По окончании турнира спортсмены и их родители посетили храм святителя Николая при Епархиальном управлении города Великие Луки и в епархиальной трапезной за чаем со сладостями пообщались со священником.