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Спорт

В Великих Луках прошел чемпионат города по гиревому спорту, посвященный освобождению города от фашистов

21 января на базе Учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта прошел чемпионат города по гиревому спорту, посвященный освобождению Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе местной епархии.

Фото с luki-eparhia.ru

В турнире приняли участие юноши и мужчины. Спортсмены соревновались в толчке гири по длинному циклу.

Фото с luki-eparhia.ru

Приветствуя участников и гостей соревнований, руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Дмитрий Ласкин подчеркнул, что «Церковь поддерживает стремление своих чад вести здоровый образ жизни» и поделился планами о создании спортивно-патриотического отделения.

Победителям состязаний были вручены памятные призы и награды от Великолукской епархии.

Фото с luki-eparhia.ru

По окончании турнира спортсмены и их родители посетили храм святителя Николая при Епархиальном управлении города Великие Луки и в епархиальной трапезной за чаем со сладостями пообщались со священником.

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