«Я иду, потому что у меня есть ноги»: ПАИ-live с Сергеем Лукьяновым

17:01, 23 января 2017, ПАИ

Сегодня, 23 января, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live был путешественник Сергей Лукьянов, который практически обошёл вокруг Земли пешком.

На 24-ой тысячи километров своего пути он дошел до Пскова. Стартовал 60-летний петербургский пенсионер в апреле 2015 года из Северной столицы и, спустя почти 2 года, он готов завершить свое путешествие там же.

Зачем ему это надо, с какими сложностями пришлось столкнуться на маршруте, какие страны оказались самыми опасными, как два года жить на лимонаде, почему с китайцами лучше не ходить в баню? Об этом и многом другом путешественник-рекордсмен рассказал в прямом эфире ПАИ-live.