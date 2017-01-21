С 1 февраля пенсии в России проиндексируют на 5,4%

15:47, 23 января 2017, ПАИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства, устанавливающее порядок индексации пенсий.

Страховая пенсия в этом году повысится с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года - 5,4%. Повышение размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии коснётся всех неработающих получателей страховых пенсий (около 30 млн человек), сообщается на сайте кабинета министров.

Будут увеличены размеры фиксированной выплаты к страховой пенсии детям, потерявшим обоих родителей, детям умершей одинокой матери, пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, инвалидам I группы, пенсионерам, имеющим иждивенцев, а также другим категориям граждан.

Средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 февраля 2017 года увеличится на 294 рубля и составит 5 тысяч 724 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности I и II групп возрастёт на 246 рублей и составит 4 тысячи 559 рублей, к страховой пенсии по случаю потери кормильца и по инвалидности III группы – на 123 рубля (2 тысячи 402 рубля).

Расходы на увеличение с 1 февраля 2017 года на 5,4% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии составят 8,99 млрд рублей в месяц, или 98,91 млрд рублей до конца 2017 года.

Корректировка страховых пенсий будет проведена за счёт средств бюджета Пенсионного фонда. На эти цели потребуется 230 млрд рублей.