0
13:50
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
13:35
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
11:16
Top10 RESTO 2016 Псковской области (ЛОНГРИД)
09:54
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
15:04
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
12:45
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
11:59
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году
Еще новости
Экономика

С 1 февраля пенсии в России проиндексируют на 5,4%

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства, устанавливающее порядок индексации пенсий.

Страховая пенсия в этом году повысится с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года - 5,4%. Повышение размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии коснётся всех неработающих получателей страховых пенсий (около 30 млн человек), сообщается на сайте кабинета министров.

Будут увеличены размеры фиксированной выплаты к страховой пенсии детям, потерявшим обоих родителей, детям умершей одинокой матери, пенсионерам, достигшим возраста  80 лет, инвалидам I группы, пенсионерам, имеющим иждивенцев, а также другим категориям граждан.

Средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 февраля 2017 года увеличится на 294 рубля и составит 5 тысяч 724 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности I и II групп возрастёт на 246 рублей и составит 4 тысячи 559 рублей, к страховой пенсии по случаю потери кормильца и по инвалидности III группы – на 123 рубля (2 тысячи 402 рубля).

Расходы на увеличение с 1 февраля 2017 года на 5,4% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии составят 8,99 млрд рублей в месяц, или 98,91 млрд рублей до конца 2017 года.

Корректировка страховых пенсий будет проведена за счёт средств бюджета Пенсионного фонда. На эти цели потребуется 230 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
21 января 2017
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом 2
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
20 января 2017
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах 4
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
19 января 2017
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров 3
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
18 января 2017
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
18 января 2017
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году
18 января 2017
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году 5
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
17 января 2017
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
17 января 2017
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен 24

Идет загрузка...