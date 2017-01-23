Спортсмен-экстремал Сергей Лукьянов рассказал о своем рационе и гигиене во время путешествия

15:45, 23 января 2017, ПАИ

Спортсмен-экстремал Сергей Лукьянов в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 января рассказал о своем рационе и гигиене во время путешествия. Перед тем как оказаться в Пскове он прошел 23 км, это расстояние путешественник преодолел за год и 10 месяцев.

«Типичный день: вылезаешь из спальника, бывает, бодренько выпрыгиваешь, и быстро пошел, потому что холодно, а бывает, спокойно поешь и идешь весь день. Вечером – опять в спальник, потом уже поешь и спать», - поделился он.

Путешественник также признался, что всегда носит с собой газировку, чтобы поддерживать уровень сахара. «Чтобы выпить банку «Кока-Колы», нужно пробежать 8 км, тем, кто не пробежит – нельзя пить её», - отметил он.

Кроме того, в его рационе встречаются - булка, хлеб, сало, суп, чай, сыр, копченая колбаса. По словам Сергея Лукьянова, «это все нормально», сам он уже похудел примерно на 14 кг с начала путешествия, сейчас вес держится на одном уровне. Собеседник агентства считает свои параметры сегодня идеальными.

Также по возможности спортсмен старается посещать баню.

Место для ночлега он выбирает спонтанно. Присматривать его Сергей Лукьянов начинает примерно за 2 часа до отдыха, например, в лесу, у реки, под мостом. В Пскове, если бы его никто не встретил, тоже ночевал бы под мостом, признался он и заметил, что проблем с полицией обычно не бывает в таких случаях.

«Меня это устраивает, это полная свобода, ты сливаешься с животным, растительным миром», - отметил он. Обычно Сергей Лукьянов идет 10-12 часов, в это время иногда музыку слушает, мысленно строит дома, анализирует книги, читает сказки «про себя».

В Пскове, где ему бесплатно предоставили номер в гостинице с питанием, он собирается побыть подольше — три дня, и отправиться в путь 25 января. «Спасибо Пскову. Дальше пойду в сторону Луги». Официальный финиш ожидается 4 февраля в 12:00 в Санкт-Петербурге.