В Пскове общественники посетили Центр временного содержания несовершеннолетних преступников

18:34, 23 января 2017, ПАИ

Сегодня, 23 января, представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области Виктор Иванов, Андрей Стегний и член Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Гости осмотрели территорию Центра, рабочие кабинеты, помещения, где размещаются подростки. Они убедились в том, что здесь созданы все необходимые условия для учебы, занятий спортом и досуга воспитанников.

Работа в Центре проводится по расписанию режимных мероприятий. Осуществляются медицинский осмотр несовершеннолетних, прием пищи, прогулки, учебный процесс. Сотрудники проводят индивидуальные и групповые занятия. Учебные занятия с ребятами ведут педагоги из псковской школы №22. Для этого оборудованы специальные классы и подобран учебный материал.

В ходе общения с проверяющими начальник ЦВСНП УМВД подполковник полиции Галина Михайлова подчеркнула, что руководство и сотрудники Центра на постоянной основе проводят все необходимые мероприятия, предусмотренные соответствующими нормативными документами. Она также отметили, что у представителей общественности после посещения учреждения замечаний по организации его работы не возникло.