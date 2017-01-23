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Общество

В Пскове общественники посетили Центр временного содержания несовершеннолетних преступников

Сегодня, 23 января, представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области Виктор Иванов, Андрей Стегний и член Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Гости  осмотрели территорию Центра, рабочие кабинеты, помещения, где размещаются подростки. Они убедились в том, что здесь  созданы все необходимые условия для  учебы, занятий спортом и досуга воспитанников.

Работа в Центре проводится по расписанию режимных мероприятий. Осуществляются медицинский осмотр несовершеннолетних, прием пищи, прогулки, учебный процесс. Сотрудники проводят индивидуальные и групповые занятия. Учебные занятия с ребятами ведут педагоги из псковской школы №22. Для этого оборудованы специальные классы и подобран учебный материал.

В ходе общения с проверяющими  начальник  ЦВСНП УМВД подполковник полиции Галина Михайлова подчеркнула, что руководство и сотрудники Центра на постоянной основе проводят все необходимые мероприятия, предусмотренные соответствующими нормативными документами. Она также отметили, что у представителей общественности  после посещения учреждения замечаний  по организации его работы  не возникло.

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