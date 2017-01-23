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Политика

Депутаты Госдумы проведут в Пскове личные приемы граждан

Депутаты Государственной Думы, представляющие Псковскую область, Александр Васильев и Александр Козловский проведут личные приемы граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, 9. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

Александр Васильев примет граждан 31 января с 10:00 до 13:00. Запись на прием по телефону 8(8112)-66-24-60.

Александр Козловский встретится с гражданами 1 февраля с 17:00. К нему на приём можно записаться по телефону 8(8112)-66-24-94.

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