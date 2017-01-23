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Общество

Российские ученые предлагают повесить в космосе «зеркало» для освещения Земли ночью

Орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом предлагают реализовать специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия». Об этом сообщает ТАСС.

«Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите», - говорится в докладе специалистов корпорации, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

Специалисты в докладе рассмотрят проблемы эксплуатации таких спутников, безопасность их функционирования, исследуют спектр излучения, отраженного от различных металлических покрытий, которыми предлагается покрывать «зеркало» космического аппарата.

Учитывая то, что искусственное освещение в ночное время может нарушать биологические реакции у многих живых организмов, в том числе у людей, сотрудники РКК «Энергия» предлагают при освещении Земли отраженным солнечным светом понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света.

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