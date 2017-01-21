В Псковскую область пытались ввезти клементины под видом мандаринов

18:32, 23 января 2017, ПАИ

На Государственной границе Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запретили транзит из Литвы в Казахстан партию свежих клементинов весом более 2 тонн, выращенных в Марокко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - несоответствие наименования продукции, указанной на маркировке товара (мандарины) и фактически перемещаемой (клементины). Решение о запрете приняли согласно требованиям страны-импортера. Запрещенную к ввозу партию вернули на сопредельную территорию.