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Экономика

В Псковскую область пытались ввезти клементины под видом мандаринов

На Государственной границе Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запретили транзит из Литвы в Казахстан партию свежих клементинов весом более 2 тонн, выращенных в Марокко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - несоответствие наименования продукции, указанной на маркировке товара (мандарины) и фактически перемещаемой (клементины). Решение о запрете приняли согласно требованиям страны-импортера. Запрещенную к ввозу партию вернули на сопредельную территорию.

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