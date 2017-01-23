На вечер в честь Николая Колиберского приглашают псковичей

16:49, 23 января 2017, ПАИ

29 января в 16:00 Центральная городская библиотека (улица Конная, д. 6) приглашает псковичей на вечер «Николай Колиберский – имя Пскова», посвященный 120-летию со дня рождения заслуженного учителя РСФСР Николая Николаевича Колиберского (1897-1981). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Николай Колиберский учился в Псковской губернской мужской гимназии в одном классе с будущим писателем Юрией Тыняновым, микробиологом Львом Зильбером, и врачом-гигиенистом Августом Летаветом. Владимир Брадис был у него репетитором математики. В одном классе с Николаем Колиберским учился и Леон Поземский, ставший впоследствии революционером.

«Николай Колиберский стал легендой города, обрел славу лучшего учителя, великого педагога и был любим учениками и их родителями как-то по-домашнему, и, кажется, что весь наш город полвека назад учился у самого Колиберского. Придя к нам из XIX века, он вдохновенно читал наизусть из опубликованного и неопубликованного Золотого и Серебряного века, водил экскурсии, рассказывая об удивительном губернском Пскове, снимая шляпу, раскланивался с каждым прохожим, и даже маленьким детям говорил «Вы» и называл их по имени-отчеству», - рассказали в библиотеке.

«Его уроки литературы были очень глубоки и личностны, несмотря на весь груз пропаганды, груз идеологии, без которого невозможно было даже одаренному учителю. Этот учительский дар он унаследовал от своего отца - священника и учителя Николая Алексанровича Колиберского, который был одним из руководителей Псковской православной миссии в годы Великой Отечественной войны, и дар этот невозможно было скрыть, как светильник, который куда бы ни прятали, все равно свет от него исходит», - отметил историк, преподаватель Московского Свято-Филаретовского православно-христианского института Константин Обозный. Николай Александрович Колиберский, отец педагога, был одним из прототипов главного героя фильма Владимира Хотиненко «Поп».

На вечере будут представлены новые материалы о Николае Колиберском. Воспоминаниями поделится его дочь – Татьяна Недосекина, один из его учеников -преподаватель ПсковГУ Валерий Павлов, историк Михаил Зуев, хорошо знавший семью Колиберских, а также выпускники школы № 1 имени Леона Поземского. Пройдет показ фотопрезентации о жизни и творчестве Колиберского.