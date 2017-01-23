За неделю в Псковской области выявили 18 правонарушений в области охраны водных биоресурсов

16:12, 23 января 2017, ПАИ

За прошедшую неделю сотрудники рыбоохраны Псковской области выявили 18 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Как сообщил Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, нарушителей оштрафовали на 8 тысяч рублей.

Сотрудники псковской рыбоохраны взыскали штрафов на сумму 2 тысячи рублей, изъяли 17,4 кг водных биоресурсов и 29 незаконных орудий лова.

Всего за неделю госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада выявили 161 административное правонарушение и наложили штрафов на 199 тыс. 102 рубля.