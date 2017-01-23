0
19:13
Вера Емельянова: Передача Гдовского детсада в собственность района — важное и долгожданное решение
18:15
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин
18:04
Прилетит не вдруг волшебник
17:39
Артист псковского театра выпустил третью серию видео-блога о жизни провинциального актёра
17:37
«Ростех» передаёт здание гдовского детсада № 4 в муниципальную собственность на безвозмездной основе
17:35
«Псковпассажиравтотранс» направил заявку на увеличение стоимости проезда в автобусах областного центра до 24 рублей
17:01
«Я иду, потому что у меня есть ноги»: ПАИ-live с Сергеем Лукьяновым
Еще новости
Общество

За неделю в Псковской области выявили 18 правонарушений в области охраны водных биоресурсов

За прошедшую неделю сотрудники рыбоохраны Псковской области выявили 18 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Как сообщил Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, нарушителей оштрафовали на 8 тысяч рублей.

Сотрудники псковской рыбоохраны взыскали штрафов на сумму 2 тысячи рублей, изъяли 17,4 кг водных биоресурсов и 29 незаконных орудий лова.

Всего за неделю госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада выявили 161 административное правонарушение и наложили штрафов на 199 тыс. 102 рубля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вера Емельянова: Передача Гдовского детсада в собственность района — важное и долгожданное решение
23 января 2017
Вера Емельянова: Передача Гдовского детсада в собственность района — важное и долгожданное решение
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин
23 января 2017
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин 3
Артист псковского театра выпустил третью серию видео-блога о жизни провинциального актёра
23 января 2017
Артист псковского театра выпустил третью серию видео-блога о жизни провинциального актёра 2
«Ростех» передаёт здание гдовского детсада № 4 в муниципальную собственность на безвозмездной основе
23 января 2017
«Ростех» передаёт здание гдовского детсада № 4 в муниципальную собственность на безвозмездной основе
«Псковпассажиравтотранс» направил заявку на увеличение стоимости проезда в автобусах областного центра до 24 рублей
23 января 2017
«Псковпассажиравтотранс» направил заявку на увеличение стоимости проезда в автобусах областного центра до 24 рублей 3
«Я иду, потому что у меня есть ноги»: ПАИ-live с Сергеем Лукьяновым
23 января 2017
«Я иду, потому что у меня есть ноги»: ПАИ-live с Сергеем Лукьяновым
В Пскове изменились нормативы на холодную воду и водоотведение
23 января 2017
В Пскове изменились нормативы на холодную воду и водоотведение
Вокзал Пскова вошёл в список самых необычных в России
23 января 2017
Вокзал Пскова вошёл в список самых необычных в России 2

Идет загрузка...