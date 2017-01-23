Псковский Красный Крест принимает заявки на «Марафон Здоровья – 2017»

16:23, 23 января 2017, ПАИ

Псковский Красный Крест приступил к приему заявок на участие в спортивном празднике-конкурсе «Марафон Здоровья – 2017». Заявки могут подать образовательные учреждения до 31 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

«Марафон Здоровья» - это традиционное ежегодное мероприятие Псковского Красного Креста, которое объединяет учащихся региона в борьбе с туберкулезом. Мероприятие проходит 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом. Ежегодно в нем принимают участие около 90 юношей и девушек из различных уголков области.

В этот раз спортивный праздник тоже пройдет 24 марта 2017 года на базе Великолукской академии физкультуры и спорта. Участники смогут посоревноваться в силе и ловкости, продемонстрировать свои знания и сообразительность. Организаторы подготовили 5 различных спортивных эстафет, кроссворды, пазлы и другие задания для команд.

Посмотреть положение и оформить предварительную заявку можно на сайте Псковского Красного Креста в разделе «Мероприятия».