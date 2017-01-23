РЖД повесила в поезде табличку для незрячих с гладким шрифтом и на испанском

17:48, 23 января 2017, ПАИ

Пассажир обнаружил в поезде «Стриж», курсирующем между Нижним Новгородом и Москвой, необычную табличку, указывающую на аварийный выход. Вместе с надписью кириллицей на неё нанесен текст шрифтом Брайля, при помощи которого читают незрячие и слабовидящие.

По словам автора фотографии таблички, размещённый на ней текст шрифтом Брайля не выпуклый, как это должно быть, а гладкий.

Как пишет «Медуза», надпись гласит «Salida de emergencia», что в переводе с испанского «аварийный выход», и объясняет это тем, что «Стрижи» представляют собой «адаптированный к России проект испанского поезда Talgo».

В РЖД информацию о появлении таблички не прокомментировали.