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«Я иду, потому что у меня есть ноги»: ПАИ-live с Сергеем Лукьяновым
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Общество

​Вокруг света спортсмен-экстремал из Петербурга обошёл на собственную пенсию

Спортсмен-экстремал из Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов совершил пешее кругосветное  путешествие без спонсорской помощи. «Иду на свою пенсию. Иногда деньгами помогают друзья, покупают билеты», - рассказал он в эфире проекта ПАИ-live.

Единственным спонсором путешественника оказалась компания «Mizuno», которая обеспечивает его экипировкой.

Также Сергей Лукьянов отметил, что сложностей с пересечением госграниц у него в основном не было, необходимые визы он делал по ходу движения, соратники помогали ему в этом.  

Кроме того, во время перехода по России он оценил высокое качество дорог, а также инфраструктуры. «По трассе всегда есть гостиницы, заправки», - добавил он.

Передвигается Сергей Лукьянов по трассам, поскольку так, по его словам, безопаснее. В ДТП он не попадал.  Кроме того, путешественник старается перемешаться только в светлое время суток.

В России его путешествие прошло без происшествий. «Всегда можно договориться с простым народом», - пояснил спортсмен.

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