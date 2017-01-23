​Вокруг света спортсмен-экстремал из Петербурга обошёл на собственную пенсию

16:16, 23 января 2017, ПАИ

Спортсмен-экстремал из Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов совершил пешее кругосветное путешествие без спонсорской помощи. «Иду на свою пенсию. Иногда деньгами помогают друзья, покупают билеты», - рассказал он в эфире проекта ПАИ-live.

Единственным спонсором путешественника оказалась компания «Mizuno», которая обеспечивает его экипировкой.

Также Сергей Лукьянов отметил, что сложностей с пересечением госграниц у него в основном не было, необходимые визы он делал по ходу движения, соратники помогали ему в этом.

Кроме того, во время перехода по России он оценил высокое качество дорог, а также инфраструктуры. «По трассе всегда есть гостиницы, заправки», - добавил он.

Передвигается Сергей Лукьянов по трассам, поскольку так, по его словам, безопаснее. В ДТП он не попадал. Кроме того, путешественник старается перемешаться только в светлое время суток.

В России его путешествие прошло без происшествий. «Всегда можно договориться с простым народом», - пояснил спортсмен.