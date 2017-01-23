0
18:53
Экипаж калининградца и псковича завоевал «золото» в своём зачёте на первом этапе Чемпионата России по ралли 2017 года
15:28
Псковскому гребцу присвоили звание мастера спорта международного класса
14:13
ПАИ запускает конкурс «Мой маленький спортсмен», победитель которого получит абонемент в «С-фитнес»
18:01
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдёт в имении «Алтун»
18:52
Маржа моржевания: ПАИ-live c Владимиром Сухоруковым
17:36
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
18:17
Команда из Петербурга выиграла первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Еще новости
Спорт

Спортивную эстафету устроили в колонии в Идрице

22 января на ледовой площадке исправительной колонии №3 в Себежском районе состоялась детская спортивная эстафета, посвященная завершению Святочной недели. Организаторами мероприятия выступили сотрудники исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Мероприятие началось с приветственного слова заместителя начальника ИК-3, курирующего кадры и воспитательную работу, Сергея Мелихова. Обращаясь к участникам эстафеты, он пожелал всем удачи и честной борьбы за победу.

В эстафете приняли участие около двух десятков детей. Им предстояло преодолевать препятствия  и за максимально короткое время финишировать в полном составе команды. Все юные участники получили сладкие подарки. Праздничный день завершился чаепитием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Экипаж калининградца и псковича завоевал «золото» в своём зачёте на первом этапе Чемпионата России по ралли 2017 года
23 января 2017
Экипаж калининградца и псковича завоевал «золото» в своём зачёте на первом этапе Чемпионата России по ралли 2017 года
Псковскому гребцу присвоили звание мастера спорта международного класса
23 января 2017
Псковскому гребцу присвоили звание мастера спорта международного класса 2
ПАИ запускает конкурс «Мой маленький спортсмен», победитель которого получит абонемент в «С-фитнес»
23 января 2017
ПАИ запускает конкурс «Мой маленький спортсмен», победитель которого получит абонемент в «С-фитнес»
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдёт в имении «Алтун»
21 января 2017
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдёт в имении «Алтун»
Маржа моржевания: ПАИ-live c Владимиром Сухоруковым
18 января 2017
Маржа моржевания: ПАИ-live c Владимиром Сухоруковым
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
18 января 2017
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
Команда из Петербурга выиграла первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
16 января 2017
Команда из Петербурга выиграла первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью «Рождественские гонки» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 января 2017
Первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью «Рождественские гонки» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...