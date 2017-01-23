Спортивную эстафету устроили в колонии в Идрице

17:58, 23 января 2017, ПАИ

22 января на ледовой площадке исправительной колонии №3 в Себежском районе состоялась детская спортивная эстафета, посвященная завершению Святочной недели. Организаторами мероприятия выступили сотрудники исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Мероприятие началось с приветственного слова заместителя начальника ИК-3, курирующего кадры и воспитательную работу, Сергея Мелихова. Обращаясь к участникам эстафеты, он пожелал всем удачи и честной борьбы за победу.

В эстафете приняли участие около двух десятков детей. Им предстояло преодолевать препятствия и за максимально короткое время финишировать в полном составе команды. Все юные участники получили сладкие подарки. Праздничный день завершился чаепитием.