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Специалистов «Псковэнерго» поблагодарили за помощь в освещении катка в Невеле

Специалистов «Псковэнерго» поблагодарили за помощь в освещении городского катка в Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

В начале года в городском парке Невеля состоялось открытие спортивной площадки с обновленным ледовым покрытием. Как пишет «Невельский вестник», заливку катка провели спортивная общественность с участием неравнодушных жителей города. Теперь хоккеисты местной команды тренируются на своем льду, а в остальное время на спортивной площадке проходит массовое катание. Дети и взрослые предаются активным отдыхом и пользуются возможностью кататься на коньках на свежем воздухе.

На катке теперь установлено освещение, отмечает издание, так что взрослые и дети могут бывать здесь в вечернее время, после работы и учёбы. Слова благодарности в адрес специалистов РЭС № 3 Южных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выразило руководство районного управления образования, физической культуры и спорта. В канун Нового года энергетики оказали помощь муниципалитету в монтаже линии СИП, установке светильников, а также обеспечили необходимой мощностью уличное освещение городского ледового катка.

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