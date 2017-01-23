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Общество

Житель Петербурга поблагодарил полицию Дедовичей за работу

На имя начальника УМВД России по Псковской области поступило благодарственное письмо от жителя Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В октябре 2015 года в деревне Дубишно  Дедовического района в дачный дом, принадлежащий жителям Санкт-Петербурга, проникли неизвестные. Ими оказались подростки 9-13 лет.  Сотрудники дедовичской полиции раскрыли это преступление. 

«Хочу выразить огромную благодарность и признательность сотрудникам полиции. Практически все украденное имущество было возвращено, - пишет владелец дачи из Санкт-Петербурга.- Благодаря вашему совету, теперь установлена сигнализация. Извините, что эти слова благодарности выражаю с большим опозданием. Ещё раз спасибо!»

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